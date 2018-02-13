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В Королевстве Тонга бушует циклон "Гита", разрушено более 70% жилья

Последствия шторма
15:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости мира: Циклон "Гита" обрушился на Королевство Тонга в Тихом океане, 70 % домов разрушено.

Здание парламента, а также жилые дома, церкви и другие здания оказались полностью разрушены в результате удара циклона "Гита", обрушившегося накануне на тихоокеанское королевство Тонга, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

"Парламентарии многие годы предлагали построить новое здание парламента, и теперь, я полагаю, это стало необходимостью", - заявил один из парламентариев Лорд Фуситуа.

Более 5 тыс. жителей королевства воспользовались убежищами, специально открытыми властями в преддверии циклона, чтобы переждать его последствия.

Циклон также вызвал проблемы с электроснабжением на некоторых островах.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

По данным метеорологов, во вторник вечером циклон "Гита" должен обрушиться на южные острова Фиджи. Ожидается, что основные населенные пункты Фиджи, включая столицу Суву, стихия обойдет стороной.

Австралия и Новая Зеландия направили гуманитарную помощь в Тонгу, включая предметы гигиены, продукты питания и другие необходимые вещи.

Стихия обрушилась на островное королевство накануне, скорость порывов ветра превышала 200 км/ч.

Ранее сообщалось, что правительство королевства объявило чрезвычайное положение в связи с непогодой.

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Новости мира, Австралия, Королевство Тонга, Новая Зеландия, Тихий океан, Циклон "Гита", Шторм.
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