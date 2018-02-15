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Сирил Рамафоса избран президентом ЮАР

Сирил Рамафоса
15:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Ожидается, что уже в пятницу новый глава государства выступит с посланием к нации.

Парламент Южной Африки поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамафосы на пост президента страны. Ожидается, что уже в пятницу новый глава государства выступит с посланием к нации. После объявления результатов голосования, ход которого транслировался, в частности, на Youtube, некоторые члены парламента начали аплодировать и танцевать.

Ранее в четверг АНК, располагающая большинством мест в парламенте, заявила, что выдвинет в качестве кандидатуры на пост президента ЮАР лидера партии и исполняющего обязанности президента С. Рамафосу. С. Рамафосе 65 лет, он окончил юридический факультет в университете Лимпопо.

Его политическая карьера началась в конце 1970-х годов в период студенческих восстаний в ЮАР, он основал и возглавил профсоюз "Национальный союз горняков", где занимался защитой прав африканских рабочих в начале 1980-х годов. В 1991 году он был избран на пост генерального секретаря АНК на Национальной конференции под председательством Нельсона Манделы, где принимал участие в переговорном процессе по отмене режима апартеида в начале 1990-х года. В 2014 году С. Рамафоса стал заместителем президента ЮАР, в декабре прошлого года стал председателем АНК.

Джейкоб Зума объявил об отставке с поста президента Южной Африки накануне в телевизионном обращении к нации. Спикер парламента Балека Мбете ранее в четверг заявила, что получила письмо от Дж. Зумы, в котором он официально уведомил парламентариев о своей отставке.

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Новости мира, Африка, Джейкоб Зума, Сирил Рамафоса, ЮАР.
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