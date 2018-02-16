Йылдырым и Меркель провели переговоры в Берлине

Вопросы региональной безопасности и двусторонних немецко-турецких отношений, в том числе то, что их омрачает, обсудили в четверг главы правительств ФРГ Ангела Меркель и Турции Бинали Йылдырым.

"Мы знаем, что наши двусторонние отношения были в сложном фарватере и отчасти в таковом остаются, но мы стараемся шаг за шагом решить вопросы, которые привели к этому", - заявила хозяйка встречи.

Одним из самых острых "углов" отношений между двумя странами является вопрос пребывания в турецких тюрьмах граждан ФРГ по, как считают в Берлине, политическим мотивам. Меркель поблагодарила гостя за то, что уже отпущены на свободу и смогли вернуться в Германию несколько человек, но подчеркнула, что ожидает скорейшего и справедливого решения по самому резонансному делу – журналиста издания Welt Дениза Юджела, который уже год находящегося в заключении без предъявления обвинения. Турецкие власти подозревают журналиста в терроризме.

Всего же в турецких тюрьмах находится, по данным МИД ФРГ, 47 немецких граждан. В том числе 6, которых в Берлине оценивают как политзаключенных, из них 4 - с двойным гражданством.

"В этой связи мы поговорили о вопросах правового государства", - заявила Меркель.

Она подтвердила, что официальный Берлин осуждает попытку путча в Турции летом 2016 года, но хотел бы, чтобы расследования против подозреваемых проводились с помощью законных механизмов.

"Германия является правовым государством, и Турция является правовым государством, и в рамках принципов верховенства права продолжается соответствующее судопроизводство", - заявил со своей стороны Йылдырым.

Он выразил надежду на то, что вердикты в отношении подозреваемых в действиях против турецкого государства лиц будут наконец вынесены.

"Если в ходе расследования выяснится, что люди фактически не имели прямого отношения к путчу, то у них есть возможность вернуться на свои должности там, где они работали. 33 тыс. из них уже были восстановлены на работе", - сообщил турецкий премьер.

При этом он подчеркнул, что его страна борется с терроризмом в Турции и пытается защитить от него границы НАТО. Потоки беженцев из Сирии хлынули, в первую очередь, в Турцию, где сейчас пребывают более 3 миллионов беженцев.

"Мы, так сказать, предотвратили их бегство в Европу… Мы также стараемся не допустить дальнейшего расширения террористических организаций в Европу", - напомнил Йылдырым.

Собеседники обсудили ситуацию с выделением ЕС средств на решение проблемы беженцев в Турции.

"Мы не только привержены реализации пакета на 3 миллиардов евро, но и настроены на выделение еще 3 миллиардов евро", - заявила Меркель, заверив, что будет обсуждать это с партнерами по ЕС.

Главы государств заявили о том, что желают нормализации двусторонних отношений и будут к этому стремиться.