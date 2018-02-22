В Мексике произошел взрыв на пассажирском пароме: есть пострадавшие
Новости мира: Не менее 18 человек ранены в результате взрыва на пароме в Мексике.
Число пострадавших в результате взрыва на пароме на популярном курорте Плайя-дель-Кармен в Мексике, достигло 18 человек, сообщает в среду телеканал CNN Испания.
Инцидент произошел около 13.00 среды по местному времени. Паром прибыл к месту швартовки за несколько минут до того, как раздался взрыв и начался пожар. После этого очевидцы услышали крики, и пассажиры начали в панике выбегать на причал.
Раненые развезены по больницам. Как сообщает издание, на борту парома находились в том числе и туристы.
Explosion de un motor en una embarcación de la empresa Barcos Caribe causa panico y heridos, el incidente se suscito al momento que se disponian a descembarcar en el muelle de Playa del Carmen. No se han confirmado sin hay perdidas humanas. pic.twitter.com/f4n7hcUy3z
— #YoSoy132 Cozumel (@YoSoy132Cozumel) 21 февраля 2018 г.
Курорт Плайя-дель-Кармен расположен в центре туристической зоны Ривьера Майя на побережье Карибского моря в штате Кинтана-Роо.