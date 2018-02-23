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Парламент Нидерландов признал геноцид армян

Парламент Нидерландов
01:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Законодатели в нижней палате парламента Нидерландов подавляющим большинством проголосовали за признание геноцидом массовых убийств армян в Османской империи более чем век назад.

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовали за признание геноцидом массовые убийства армян во времена Османской империи.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что этот шаг, вероятно, еще больше усилит дипломатическое напряжение между Нидерландами и Турцией.

Несмотря на голосование, исполняющий обязанности министра иностранных дел Сигрид Кааг заявил, что правительство Нидерландов не будет следовать линии парламента.

Кааг отметил, что правительство "будет продолжать демонстрировать сдержанность" в политически чувствительном вопросе.

По оценкам историков, около одного миллиона армян были убиты турками, что было определено многими учеными как первый геноцид 20 века.

Турция отрицает подобные заявления, говоря, что цифры значительно завышены, и считает убитых жертвами гражданской войны.

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Новости мира, Армения, Геноцид армян, Нидерланды, Османская империя.
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