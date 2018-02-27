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Серия землетрясений в Папуа-Новой Гвинее унесла жизни 31 человека

Серия землетрясений в Папуа-Новой Гвинее унесла жизни 31 человека
03:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Власти пока воздерживаются от публикации данных о жертвах стихийного бедствия, поскольку не могут получить информацию с мест из-за серьезных проблем со связью.

В результате серии землетрясений в воскресенье-понедельник в Папуа-Новой Гвинее погиб, по предварительным данным, 31 человек, сообщила местная газета Post Courier.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ночь на понедельник по местному времени, в течение понедельника зафиксировано несколько афтершоков, самый мощный - магнитудой 6,3.

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Как планируется, правительственная комиссия должна во вторник прибыть в пострадавшие от толчков районы для оценки ситуации на месте. В состояние готовности к оказанию помощи в ликвидации последствий землетрясения приведена армия, сообщают СМИ.

Как сообщалось, землетрясение вызвало перебои в производстве нефтегазовых компаний.

Компания ExxonMobil Corp сообщила, что закрыла завод по кондиционированию газа, находящийся в непосредственной близости от эпицентра землетрясения. О приостановке производства проинформировала также нефтегазовая компания Oil Search.

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Новости мира, Жертвы, Землетрясение, Магнитуда, Папуа-Новая Гвинея, Шкала Рихтера.
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