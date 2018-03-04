Канада намерена заменить официальный самолет премьер-министра

В канадском правительстве планируют вскоре заменить официальный самолет премьер-министра, который используется уже более 30 лет.

Об этом CBC News сообщил правительственный высокопоставленный чиновник.

"Стареют ли самолеты? Да. Изучаем ли мы возможность их замены? Да, конечно", - отметил собеседник.

В подготовленном еще в 2013 году отчете утверждалось, что срок службы действующего премьерского самолета, который также в случае необходимости перевозит в Канаду королеву Великобритании, завершится в 2026 году. Для замены этого и вспомогательных воздушных судов понадобится от $500 млн до $1,5 млрд.

CBC News добавляет, что техническое состояние самолета, который поступил в пользование в 1987 году, оставляет желать лучшего. "Подача электроэнергии для персонала премьера и журналистов, которые путешествуют первым бортом, осуществляется с помощью удлинителей, протянутых по всему полу. В самолете нет Wi-Fi, а связь является нестабильной и дорогой. Самолет также значительно менее энергоэффективный чем более современные модели и имеет ограниченную дальность полета, что часто приводит к остановкам на дозаправку", - говорится в материале.

Опасения относительно технического состояния премьерского самолета усилились после того, как он вышел из строя во время дозаправки в Риме по дороге в Индию. Из-за этого инцидента Джастин Трюдо чуть не опоздал на запланированные встречи.

Как сообщалось, Дональд Трамп на этой неделе объявил о заключении контракта на производство двух самолетов Boеing-747 на замену действующему президентском судну. Смета работ достигла почти 4 млрд долл.