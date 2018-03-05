В Македонии протестовали против смены названия страны

В столице Македонии Скопье в воскресенье, 4 марта, прошли массовые акции за сохранение нынешнего названия этой балканской страны. Тысячи людей вышли на улицы столицы, размахивая флагами Македонии и скандируя: "Мы - македонцы", пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Так они пытались продемонстрировать свое несогласие с планами правительства внести изменения в названия страны.

В начале февраля этого года руководство Македонии заявило о готовности уладить международный спор с Грецией относительно названия бывшей югославской республики. Тогда премьер-министр Македонии Зоран Заев говорил о "географическом уточнении в названии". Тогда же в дипломатических кругах утверждали, что в качестве возможных вариантов нового названия страны рассматриваются Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония. 4 февраля сотни тысяч человек вышли в Афинах на демонстрацию за исключительное право Греции на название "Македония".

ООН пытается наладить диалог между Афинами и Скопье.

Нынешнее правительство Македонии стремится для страны членства в ЕС, а предпосылкой для этого является решение всех территориальных и внешнеполитических споров с соседями.