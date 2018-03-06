В Канаде отреагировали на повышение пошлин США

Канада готова к защите своих интересов в случае повышения США таможенных пошлин на импорт стали и алюминия.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Мы всегда будем выступать в защиту канадских рабочих и предпринимателей. Если на канадскую стальную и алюминиевую продукцию будут наложены ограничения, Канада примет ответственные меры для защиты своих торговых интересов и рабочих", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что расценивать торговлю с Канадой как национальную угрозу для США неправильно.

"Любые ограничения пойдут в ущерб рабочим, отрасли и производителям в обоих государствах. Металлургическая отрасль является очень интегрированной и поддерживает важные цепочки поставок в Северной Америке", - отметила глава МИД Канады.

По ее словам, правительство Канады будет продолжать доносить эту мысль руководству США на всех уровнях.

"Как ключевой союзник по НАТО, а также крупнейший покупатель американской стали, Канада будет считать какие-либо ограничения на торговлю канадской сталью и алюминием как абсолютно неприемлемые", - подытожила Фриланд.

Как сообщалось ранее, с целью поддержки американского металлургического бизнеса президент США Дональд Трамп объявил об инициативе ввести дополнительные таможенные пошлины на импортируемую сталь и алюминий. Объявленная Трампом инициатива сразу повлекла за собой падение на фондовых рынках США. В то же время стоимость акций ведущих американских металлургических компаний возросла.

Соединенные Штаты импортируют сталь для своего производства в несколько раз больше, чем отправляют на экспорт. Крупные партии дешевой для американского рынка стали поступают из Китая, а также Канады. В целом же, в Соединенные Штаты поставляется металл из более чем 100 стран мира.