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Соглашение о ТТП подписали без участия США

Подписание соглашения о Транстихоокеанском торговом партнерстве
04:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Государства-участники соглашения договорились о свободном движении товаров, услуг и технологий.

США, как и предполагалось, не подписали соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТP), членами которого стали 11 стран.

Об этом сообщает Reuters.

"Одиннадцать стран подписали договор о Транстихоокеанском партнерстве без Соединенных Штатов", - говорится в коротком сообщении.

Как ранее сообщило гонконгское издание South China Morning Post, в четверг 11 стран подписывают в Сантьяго, Чили, соглашение также известное как Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) с целью снизить пошлины как раз в тот момент, когда президент США Трамп намерен объявить о повышении таковых на сталь и алюминий.

Транстихоокеанское партнерство, которое представляло бы 40% мировой экономики и почти четверть всей мировой торговли, оказалось под угрозой после того, как Дональд Трамп выступил со своей повесткой дня "Америка прежде всего".

Но обновленная сделка, теперь известная как CPTPP, по-прежнему является значительным достижением, которое посылает месидж об открытости. В договор вошли Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония, представляющие вместе 13,5% мирового валового внутреннего продукта, рынок в 500 миллионов человек, что больше, чем рынок Европейского Союза.

Напомним, Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о ТТП в январе 2017 года.

Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было заключено в октябре 2015 года. В его рамках планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тот момент участниками соглашения стали 12 стран.

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Новости мира, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, Дональд Трамп, Сантьяго, Соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве, США, Чили.
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