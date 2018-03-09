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НАТО: Россия усиливает давление на Балканы

Кертис Скапаротти
05:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: По мнению Кертиса Скапаротти, и Вашингтон, и НАТО должны сделать больше, чтобы удержать регион от дестабилизации.

Балканы столкнулись с усилением скрытого и явного давления со стороны России.

Об этом заявил главный командующий силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кертис Скапаротти во время выступления в комитете Сената США по вооружению, пишет Украинская правда со ссылкой на Радио Свобода.

"Регион, из-за которого я сейчас обеспокоен - это собственно Балканы. Россия работает на Балканах, а мы оставили регион без внимания. Поэтому это регион, где у нас в будущем могут быть проблемы", - сказал Скапаротти, отвечая на вопрос о том, каким регионам в Европе, по его мнению, угрожает Россия.

Одна из балканских стран, Черногория в прошлом году стала 29-м членом НАТО. Этот шаг резко раскритиковала Россия.

Черногорские власти заявляли, что российские спецслужбы организовали попытку переворота в стране в 2016 году накануне вступления в НАТО. Кремль эти заявления отвергал.

Россия продолжает иметь прочные военные и культурные связи с Сербией.

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Новости мира, Балканы, Кертис Скапаротти, НАТО, Россия, Сенат США.
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