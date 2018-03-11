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В центральной части Атлантического океана зафиксировано землетрясение

Землетрясение
14:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В акватории Атлантического океана зафиксировано землетрясение, по интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории Атлантического океана в 771 км к северу от острова Святой Елены (заморское владение Великобритании), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 23:45 по Киеву в воскресенье землетрясения имел координаты -1.54 градуса южной широты и 15.30 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

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Остров Святой Елены известен как место ссылки и смерти Наполеона Бонапарта, (1815 - 1821 гг.). Небольшая часть острова - два дома, где он жил, и долина, где он был похоронен, принадлежат Франции.

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Новости мира, Акватория, Атлантический океан, Землетрясение, Остров Святой Елены.
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