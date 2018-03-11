Кубинцы выбирают парламент

На Кубе в воскресенье проходят выборы в Национальную ассамблею. Об этом сообщает DW. В голосовании имеют право участвовать более 8 миллионов кубинцев, которые выберут 605 членов ассамблеи, предварительно выдвинутых национальной комиссией. 548 кандидатов являются членами правящей Коммунистической партии Кубы. Если кому-то из них не удастся набрать в первом туре 50% голосов, то состоится второй тур голосования. 11 марта также проходят выборы 1265 членов 15 провинциальных ассамблей.

Новый парламент будет созван 19 апреля для избрания нового главы государства. Действующий председатель Государственного совета Кубы (самая высокая должность в стране) Рауль Кастро оставит свою должность в апреле, что на два месяца позже, чем должны были закончиться его полномочия согласно конституции. Вероятным будущим преемником Рауля Кастро называют первого заместителя председателя Госсовета, 57-летнего Мигеля Диас-Канеля, являющегося членом политбюро Коммунистической партии Кубы. Если он будет избран на эту должность, то станет первым с 1959 года человеком во главе Кубы, который не будет носить фамилию Кастро.

Рауль Кастро стал и.о. председателя Государственного совета и правительства, когда его предшественник на этом посту - старший брат Фидель Кастро - заболел в 2006 году. В 2008 году Рауль Кастро был официально утвержден главой государства. Ожидается, что он останется во главе Коммунистической партии страны после того, как оставит должность главы Государственного совета и правительства.