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В ФРГ подписали соглашение о "большой коалиции"

Лидеры партий в Германии
17:23 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидеры партий подписали соглашение о формировании нового правительства ФРГ.

Канцлер ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали коалиционное соглашение о создании нового правительства страны, сообщает в понедельник онлайн-портал газеты Bild.

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Избрание нового канцлера ФРГ состоится 14 марта и, в случае победы А.Меркель, она займет этот пост в четвертый раз подряд, начиная с 2005 года.

Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября 2017 года. Впервые после окончания Второй мировой войны в ФРГ не удавалось сформировать правящую коалицию так долго. Новый состав правительства ФРГ не был сформирован в течение пяти месяцев из-за провала консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и "зелеными".

Впоследствии социал-демократам и консерваторам удалось преодолеть основные разногласия и достигнуть соглашения о формировании "большой коалиции". В частности, договоренности касаются налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в Германию.

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Новости мира, Ангела Меркель, Германия, Канцлер ФРГ, Коалиция в Германии, ХДС, ХСС.
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