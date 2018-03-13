За год инфляция в Венесуэле выросла на 6000%

Уровень накопленной инфляции в Венесуэле за период с февраля 2017 года по февраль 2018 вырос на 6147 процентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по финансам национальной ассамблеи страны. Согласно докладу ведомства, в феврале нынешнего года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего превысил 231%.

"Если такая экспоненциальная скорость роста цен сохранится, то приготовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", - цитирует Reuters экономиста Анджела Альварадо. Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле в годовом выражении за период с января 2017 года по январь 2018-го составила 4068%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Венесуэлы до низшей отметки "C" с уровня "Caa3". В то же время прогноз по рейтингам изменен с негативного на стабильный.