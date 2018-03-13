Канада обвинила РФ в преступлениях против человечности в Сирии

Канада решительно осуждает вспышку насилия в пригороде Дамаска и требует немедленного введения действенного режима прекращения огня в Сирии.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Канада призывает к немедленному и полному выполнению резолюции Совбеза ООН 2401 в отношении гуманитарного перемирия в Сирии, в том числе в восточной Гуте. Полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ должен быть предоставлен", - сказала Фриланд.

Она возложила ответственность за массовые гибели гражданских в Сирии на правящий в стране режим, Россию и Иран.

"Канада решительно осуждает все более частые и намеренные обстрелы невинных девушек, парней, женщин и мужчин в восточной Гуте. Эти нападения на гражданских, медицинских работников, спасателей и гуманитарных работников шокируют. Режим Асада, который поддерживает Россия и Иран, ответственнен за эти преступления против человечности", - подчеркнула глава МИД Канады.

По её убеждению, только безусловное прекращение огня позволит остановить массовую гибель гражданских.

"Безусловное прекращение огня необходимо для немедленного прекращения массовых убийств гражданских, проведения незамедлительной и беспрепятственной доставки гуманитарных товаров и безопасной медицинской эвакуации", - подытожила Фриланд.