Канада обвинила РФ в преступлениях против человечности в Сирии
Новости мира: В Канаде возлагают всю ответственность за гибель мирных граждан в Сирии на режим Асада, который поддерживает Россия и Иран.
Канада решительно осуждает вспышку насилия в пригороде Дамаска и требует немедленного введения действенного режима прекращения огня в Сирии.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
"Канада призывает к немедленному и полному выполнению резолюции Совбеза ООН 2401 в отношении гуманитарного перемирия в Сирии, в том числе в восточной Гуте. Полный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ должен быть предоставлен", - сказала Фриланд.
Она возложила ответственность за массовые гибели гражданских в Сирии на правящий в стране режим, Россию и Иран.
"Канада решительно осуждает все более частые и намеренные обстрелы невинных девушек, парней, женщин и мужчин в восточной Гуте. Эти нападения на гражданских, медицинских работников, спасателей и гуманитарных работников шокируют. Режим Асада, который поддерживает Россия и Иран, ответственнен за эти преступления против человечности", - подчеркнула глава МИД Канады.
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По её убеждению, только безусловное прекращение огня позволит остановить массовую гибель гражданских.
"Безусловное прекращение огня необходимо для немедленного прекращения массовых убийств гражданских, проведения незамедлительной и беспрепятственной доставки гуманитарных товаров и безопасной медицинской эвакуации", - подытожила Фриланд.