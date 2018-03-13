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Полицию Канады впервые возглавит женщина

Бренда Лаки
09:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: Джастин Трюдо впервые назначил женщину постоянным руководителем федеральной полиции страны.

Канадскую королевскую конную полицию впервые за почти сто лет существования возглавит женщина.

Об этом решении объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Рад объявить о назначении Бренды Лаки 24-м комиссаром Канадской королевской конной полиции. Она – прекрасный лидер, известный своим упорным трудом, преданный офицер, и человек, который постоянно ищет способы улучшить статус-кво", - сказал Трюдо.

Он добавил, что Лаки – "лучший кандидат на эту должность, который, так случилось, является женщиной".

По словам Трюдо, новый комиссар будет играть ключевую роль в примирении с коренными народами, продвижении гендерного равенства, в решении проблем, связанных с притязаниями и защитой прав и свобод канадцев.

Канадская королевская конная полиция – это единственный всеканадский правоохранительный орган. Количество сотрудников в ней составляет почти 20 тыс человек.

У Бренды Лаки, которая до повышения занимала должность руководителя канадской полицейской академии, - 32-летний опыт работы в правоохранительных органах. Кроме службы в различных подразделениях Канадской королевской конной полиции в нескольких регионах Канады, она также работала с ООН в бывшей Югославии и помогала тренировать полицейских в Гаити.

Предыдущий комиссар Боб Полсон ушел на пенсию в прошлом году. Для подбора замены был создан специальный комитет, шесть членов которого были женщинами и трое - мужчинами.

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Новости мира, Джастин Трюдо, Канада, Полиция, Полиция Канады.
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