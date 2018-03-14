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Трамп назначил Хизер Нойерт заместителем нового главы Госдепа

Хизер Нойерт
01:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости мира: Трамп назначил Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил о назначении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии, сообщает Белый дом.

Ранее стало известно, что американская администрация отправила в отставку заместителя уволенного ранее во вторник госсекретаря США Рекса Тиллерсона по связям с общественностью Стива Голдстина.

Трамп объяснил, почему отстранил от работы Тиллерсона

Как заявили источники Ассошиэйтед пресс, в администрации решение об увольнении С.Голдстина приняли после того, как он опубликовал информацию, противоречащую официальной позиции Белого дома в вопросе отстранения Р.Тиллерсона от должности госсекретаря.

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Х.Нойерт была назначена на должность официального представителя госдепа США 24 апреля 2017 года. До своего назначения в госдепартамент она работала на телеканале Fox News в Нью-Йорке.

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Новости мира, Госдеп, Дональд Трамп, Майк Помпео, Новости США, Рекс Тиллерсон, США, Хизер Нойэрт, ЦРУ.
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