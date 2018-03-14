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Дело Скрипаля: Австралия поддержала позицию Британии по РФ

Джули Бишоп и Борис Джонсон
05:35 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Австралия считает необходимым поддержать в "максимально возможной степени" усилия Великой Британии по привлечению виновных к ответственности.

Австралия готова поддержать возможные меры Британии в отношении РФ в связи с обвинением Лондоном Москвы в причастности к отравлению на британской земле экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом заявила Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп, сообщает news.com.

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"Эта акция ужасная, она демонстрирует бессердечное игнорирование не только абсолютного международного запрета на использование химического оружия, но и возможных смертельных последствий для других людей в районе его применения", - заявила Бишоп во время брифинга по вопросам безопасности и разведки, проведенного в связи с заявлением премьер-министра Великой Британии Терезы Мэй, в котором речь шла, что в нападении был использован российский боевой нервно-паралитический газ.

"Возникает очевидный вопрос, кто имел доступ к такому реагенту?" - добавила она.

В связи с этим, по словам министра, Австралия считает необходимым поддержать в "максимально возможной степени" усилия Великой Британии по привлечению виновных к ответственности.

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"Австралия осуждает использование химического оружия кем-либо, где угодно, при любых обстоятельствах... Я считаю, что международное сообщество должно продемонстрировать абсолютную нетерпимость к таким действиям и твердое намерение не допустить их повторения в будущем", - сказала руководитель внешнеполитического ведомства страны.

Бишоп подчеркнула, что в стране поддерживают действия Лондона о проведении полномасштабного расследования и привлечении виновных к ответственности. В частности, Австралия прежде всего поддерживает призыв Британии о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после попытки убийства Сергея Скрипаля и его дочери и не исключает ужесточения экономических санкций против России.

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