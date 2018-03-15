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Фриланд: Россия нарушила мировой порядок

Христя Фриланд
04:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр иностранных дел Канады заявила, что, осуществив химатаку в Британии, Российская Федерация нарушила мировой порядок.

Канада осуждает отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и считает это нарушениям международного порядка.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Мы самым решительным образом осуждаем отвратительное применение химического вещества на суверенной территории Великобритании. Достоверное привлечение России к этому нападению является серьезным нарушением основанного на правилах мирового порядка", - сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада солидарна "со своим близким союзником Объединенным Королевством и британским народом".

"Канада предлагает Объединенному королевству свою полную поддержку и призывает все государства в полной мере сотрудничать с британскими следователями", - отметила глава МИД Канады.

Как известно, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров от неизвестного опасного вещества серьезно пострадали двое человек. Впоследствии выяснилось, что это были экс-полковник ИГРУ Сергей Скрипаль, который работал на британскую разведку, и его дочь Юлия. Потерпевшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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Новости мира, Канада, Отравление Сергея Скрипаля, Россия, Христя Фриланд.
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