Белый дом одобрил меры Британии по дипломатам РФ

США поддерживают решение Лондона выслать из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом идет речь в заявлении Белого дома, сообщает Украинская правда.

"США солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. США разделяют точку зрения, согласно которой Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Соединенного Королевства выслать российских дипломатов в качестве справедливого ответа", - сказано в документе.

The US stands in solidarity w/ the #UnitedKingdom’s decision to expel Russian diplomats for the reckless attack on a British citizen & his daughter. This latest action shows #Russia’s disregards for international rules-based order, sovereignty & security for countries worldwide. pic.twitter.com/8Zv86pbEJA — Heather Nauert (@statedeptspox) 14 марта 2018 г.

В Белом доме подчеркнули, что это действие России вписывается в ее модель поведения - игнорирование правил международного порядка, подрыв суверенитета и безопасности стран во всем мире и попытки подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы.

"Соединенные Штаты работают вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, чтобы такого рода отвратительная атака больше не повторилась", — говорится в заявлении.

Как известно, в среду Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственным за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.