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Белый дом одобрил меры Британии по дипломатам РФ

Белый дом
04:44 Сегодня Телеграф

Новости мира: В американской администрации поддержали решение Лондона о высылке российских дипломатов, как ответной мере на отравление Сергея Скрипаля.

США поддерживают решение Лондона выслать из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом идет речь в заявлении Белого дома, сообщает Украинская правда.

"США солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. США разделяют точку зрения, согласно которой Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Соединенного Королевства выслать российских дипломатов в качестве справедливого ответа", - сказано в документе.

 

В Белом доме подчеркнули, что это действие России вписывается в ее модель поведения - игнорирование правил международного порядка, подрыв суверенитета и безопасности стран во всем мире и попытки подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы.

"Соединенные Штаты работают вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, чтобы такого рода отвратительная атака больше не повторилась", — говорится в заявлении.

Как известно, в среду Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственным за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

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Новости мира, Белый дом, Британия, Отравление Сергея Скрипаля, Россия, США.
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