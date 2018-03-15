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Канада будет договариваться о свободной торговле со странами Южной Америки

Франсуа-Филипп Шампань
05:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В министерстве международной торговли Канады отметили, что новое торговое объединение должно прежде всего приумножить экономические возможности для всех его участников.

Канада начала переговоры о введении свободной торговли со странами МЕРКОСУР (Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем).

Об этом заявил министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"С общим населением 260 млн человек и ВВП, что превышает $ 3 трлн, страны-члены МЕРКОСУР дают Канаде достичь своих амбициозных торговых целей с подобными государствами и на быстро растущих рынках", - сказал Шампань.

"Правительство Канады предано идее продвижения прогрессивной торговой повестки дня, признавая, что торговая политика является весомой составляющей общих, социальных и экологических подходов", - заверили в ведомстве.

В министерстве добавили, что Канада будет настаивать на включении в новое торговое соглашение положений, которые "позволят ощутить преимущества торговли всем гражданам, в том числе женщинам, молодежи, коренным народам, малым и средним предприятиям и среднему классу".

В прошлом году Канада объявила о начале предварительных переговоров об открытии свободной торговли с Китаем и присоединении к обновленному транстихоокеанскому партнерству, членами которого являются 10 других государств региона.

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Новости мира, Канада, Свободная торговля, Франсуа-Филипп Шампань, Южная Америка.
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