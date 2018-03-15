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Бунт в тюрьме Боливии, погибли шесть человек

Заключенные пытались оказать сопротивление полицейскому обыску в тюрьме
07:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В результате беспорядков в расположенной в центре Боливии тюрьмы, погибло шесть человек.

По словам командующего полицией Боливии Фаустино Мендозы, в среду около 2 тыс. стражей порядка проводили обыск в тюрьме, где была найдена огнестрельное оружие, завод по изготовлению спиртного, кокаин и марихуана.

Об этом сообщает Reuters.

"По меньшей мере шесть заключенных погибли и более 20 получили ранения в боливийской тюрьме, пытаясь оказать сопротивление полицейскому обыска в тюрьме Пальмасола в городе Санта Круз", - говорится в сообщении.

"Шестеро полицейских получили огнестрельные ранения", - сказал Мендоза.

Всего в Пальмасола содержится около 5000 мужчин и женщин. Недавно власти приказали эвакуировать десятки детей, которые жили на территории учреждения ограничения свободы вместе со своими родителями, поскольку несовершеннолетние занимались проституцией.

"Переполненные и жестокие тюрьмы – обычное дело в большинстве стран Латинской Америки. В Бразилии в прошлом году более 140 заключенных погибли только в течение двух недель через столкновения между противоборствующими группировками", - пишет Reuters.

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Новости мира, Боливия, Бунт в тюрьме, Тюрьма.
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