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Судно с украинскими моряками задержано в Нигерии

Судно San Padre Pio
14:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: 16 граждан Украины удерживаются на судне San Padre Pio в территориальных водах Нигерии.

Министерство иностранных дел Украины ожидает урегулирования ситуации с задержанным в территориальных водах Нигерии судном San Padre Pio, на борту которого находились 16 граждан Украины. Об этом на брифинге сказал заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник Управления консульского обеспечения Василий Кирилич.

"24 января судно зашло в территориальные воды Нигерии. 9 марта на судно поднялись члены комиссии по вопросам борьбы с организованной преступностью и отмыванием средств Нигерии, которые провели инспекцию на судне и проверили груз, проверили документы, удостоверяющие право перевозки этого груза. 12 марта члены этой комиссии и собственно полиция Нигерии перевела членов экипажа этого судна в здание в помещении комиссии по вопросам борьбы с организованной преступностью и отмыванием средств", - сказал В. Кирилич.

"На данном этапе проводятся следственные досудебные действия. Граждане Украины ни являются ни подозреваемыми, ни задержанными. Проводятся обычные процедурные следственные действия. Мы дали поручение Посольству Украины в Швейцарии, поскольку говорится, что судовладельцем является швейцарская компания, дали поручение посольству Украины в Нигерии, как и также обратились в международную федерацию транспортных работников по этому вопросу", - сказал В. Кирилич.

"Есть предварительные сигналы, вопрос должен был бы быть оперативно урегулирован. Надеемся, что еще в марте", - добавил он. Дипломат подтвердил, что члены экипажа подозреваются в незаконной торговле топливом, но отметил, что нужно дождаться ответа следствия в Нигерии.

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Новости мира, San Padre Pio, Арест, МИД, Нигерия, Судно.
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