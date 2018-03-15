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Мэй и Макрон по телефону обсудили дело Скрипаля

Эммануэль Макрон и Тереза Мэй
23:36 Чт, 15 Март 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Эммануэль Макрон и Тереза Мэй провели телефонный разговор, в котором обсудили приверженность борьбе с безнаказанностью в отношении использования химического оружия.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили по телефону дело отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Президент Республики и премьер-министр осудили использование любых видов химического оружия. Они подчеркивают важность полного соблюдения международных конвенций и выражают свою приверженность борьбе с безнаказанностью в отношении использования химического оружия", - говорится в заявлении.

Также по результатам телефонного разговора отмечается, что Франция и Великобритания будут продолжать сотрудничество в рамках противодействия противоправному применению химического оружия, в частности в рамках деятельности Организации Объединенных Наций и НАТО, а также совместно с партнерами в Европейском Союзе.

"С начала недели Соединенное Королевство постоянно информировало Францию о доказательствах, собранных британскими следователями, и свидетельствах об ответственности России в нападении. Франция соглашается с Великобританией, что нет другого правдоподобного объяснения и подтверждает свою солидарность со своим союзником", - подчеркнул во время разговора Макрон.

Кроме того, президент Франции и премьер-министр Соединенного Королевства подчеркнули важность европейского и трансатлантического единства в ответ на инцидент и намерены оставаться в тесном контакте в течение следующих нескольких дней в отношении этого дела.

Как известно, лидеры Британии, Германии, США и Франции призвали Кремль предоставить все данные по программе "Новичок" Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Новости мира, Британия, Отравление Сергея Скрипаля, Россия, Тереза Мэй, Франция, Эммануэль Макрон.
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