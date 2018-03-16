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Канада предоставит $10 млн палестинским беженцам

Флаг Канады
04:34 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Палестинские беженцы находятся в тяжелой гуманитарной ситуации.

Канада выделит около 10 млн долларов для предоставления гуманитарной помощи палестинским беженцам в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Об этом заявила министр международного развития Канады Мари-Клод Бибо.

"Сегодняшнее выделение срочного финансирования позволит оказать гуманитарную помощь, которая удовлетворит потребности самых бедных и наиболее уязвимых палестинских беженцев на Западном берегу и в Газе", - сказала Бибо.

В ее ведомстве добавили, что выделенные средства позволят предоставить продукты питания и другую необходимую гуманитарную помощь на более чем 1 млн человек.

"Канада готова оказывать гуманитарную помощь и реагировать на нужды самых бедных и наиболее уязвимые. Палестинские беженцы сталкиваются с высоким уровнем бедности, безработицы и продовольственной незащищенности. Помогая удовлетворить их гуманитарные потребности, Канада также делает свой вклад в стабильность в регионе", - заверили в Министерстве международного развития.

Канада также пообещала проявлять "должную осмотрительность" в дальнейшем выделении финансовой поддержки.

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Новости мира, Беженцы, Гуманитарная помощь, Канада, Палестинские беженцы.
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