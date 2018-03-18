Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД Канады: Крымские татары страдают во время оккупации Россией Крыма МИД Канады: Крымские татары страдают во время оккупации Россией Крыма
Новости: Порошенко поддержал Великобританию относительно "химической атаки" Кремля Порошенко поддержал Великобританию относительно "химической атаки" Кремля
Новости: Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу Определились пары плей-офф мужской Суперлиги Украины по волейболу
Новости: Анна Хилькевич рассказала об отношениях и переменах в жизни Анна Хилькевич рассказала об отношениях и переменах в жизни
X

Канада может признать Иерусалим столицей Израиля

Флаг Канады
03:50 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: Консервативная партия Канады признает Иерусалим столицей Израиля, когда сформирует правительство в 2019-ом году.

Крупнейшая оппозиционная партия Канады заявила о своей поддержке официального признания Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщается на сайте Консервативной партии Канады.

"Консервативная партия Канады, возглавляемая Эндрю Широм, признает Иерусалим столицей Израиля, когда сформирует правительство в 2019-ом году. Мы были и всегда останемся мощным голосом в защиту Израиля и канадской еврейской общины", - утверждают в второй по количеству мандатов партии федерального парламента Канады.

По убеждению руководства партии, определение собственной столицы является суверенным правом каждого независимого государства. "Консервативная партия Канады признает очевидный факт, что Израиль, как любое другое суверенное государство, имеет право определять, где находится его столица", - говорится в сообщении.

При этом в сообщении не уточняется, намерены ли в Консервативной партии переносить посольство Канады из Тель-Авива в Иерусалим.

Федеральные парламентские выборы, по результатам которых будет назначен следующий премьер-министр Канады, пройдут осенью 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Иерусалим, Канада, Столица Израиля.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

Судно с украинскими моряками задержано в Нигерии В Сенегале упал военный вертолет, есть погибшие и пострадавшие Беспорядки в Гвинее: двое погибших

Последние новости

Смех до упаду: забавные дети, которых оставили без присмотра Швеция и КНДР завершили переговоры в Стокгольме "Золотая" молодежь Украины: как живут богатые дети нашей страны (Фото)
Сегодня читают
01 "Динамо" отказалось от продления контрактов с лидерами клуба
02 "Он стал совершенно другим": Вацко - о Ярмоленко
03 Лидер "Динамо" близок к переходу в "Шахтер"
04 Селезнев отметился шикарным голом за "Акхисар" (Видео)
05 В МИД пояснили причины недопуска россиян в дипучреждения в Украине
Новости сегодня
04:56 Улыбка до ушей: забавные собачки в костюмчиках
04:41 Жестокое убийство в Фастове: вероятная заказчица расплакалась после решения суда
03:58 Во Львове задержали на взятке главу райадминистрации
03:42 Смех до упаду: кулинарные приколы, которые вас очень развеселят
03:37 Зидан: Бэйл - ключевой игрок "Реала"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сенаторы в США призвали Трампа предотвратить Северный поток-2 Трампа призвали предотвратить Северный поток-2
Новости: В Украине создадут Градостроительный кадастр В Украине создадут Градостроительный кадастр
Новости: Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала
Новости: Эти женщины вошли в историю как самые искусные любовницы всех времен (Фото) Эти женщины вошли в историю как самые искусные любовницы всех времен (Фото)
Добавить комментарий
0