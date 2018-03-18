Канада может признать Иерусалим столицей Израиля

Крупнейшая оппозиционная партия Канады заявила о своей поддержке официального признания Иерусалима столицей Израиля.

Об этом сообщается на сайте Консервативной партии Канады.

"Консервативная партия Канады, возглавляемая Эндрю Широм, признает Иерусалим столицей Израиля, когда сформирует правительство в 2019-ом году. Мы были и всегда останемся мощным голосом в защиту Израиля и канадской еврейской общины", - утверждают в второй по количеству мандатов партии федерального парламента Канады.

По убеждению руководства партии, определение собственной столицы является суверенным правом каждого независимого государства. "Консервативная партия Канады признает очевидный факт, что Израиль, как любое другое суверенное государство, имеет право определять, где находится его столица", - говорится в сообщении.

При этом в сообщении не уточняется, намерены ли в Консервативной партии переносить посольство Канады из Тель-Авива в Иерусалим.

Федеральные парламентские выборы, по результатам которых будет назначен следующий премьер-министр Канады, пройдут осенью 2019 года.