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Президент Маврикия подала в отставку из-за финансового скандала

Амина Гуриб-Факим
04:16 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости мира: Амина Гуриб-Факим покидает пост из-за финансового скандала.

Президентку островного государства Маврикий Амину Гуриб-Факим обвинили в использовании банковской карты неправительственной организации в личных целях. После нескольких недель скандала, она подала в отставку.

Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство AFP.

Руководитель государства подала в отставку из-за финансового скандала, который вспыхнул вокруг нее. Как заявил в субботу, 17 марта, ее адвокат Юсуф Мохамед, Гуриб-Факим покидет свою должность в "национальных интересах", сообщает агентство AFP. По словам адвоката, отставка должна вступить в силу в следующую пятницу, 23 марта.

Первую женщину на посту президента Маврикия обвинили в том, что она воспользовалась кредитной картой неправительственной организации "Институт планеты Земля" (Planet Earth Institute) в личных целях. Среди прочего, президент приобрела украшения и товары класса "люкс" на сумму не менее 25 тысяч евро. По словам самой Гуриб-Факим, банковской карточкой для личных покупок она воспользовалась "случайно", а потраченные деньги сразу возместила неправительственной организации. Возврат средств подтвердили и в "Институте планеты Земля".

Премьер-министр страны Правинд Джагнот объявил неделю назад, что президент согласилась уйти в отставку после празднования 50-летия независимости страны 12 марта. Однако уже через два дня Гуриб-Факим заявила о фальшивости обвинений в ее адрес и сказала, что не собирается уходить с должности.

Гуриб-Факим - всемирно известная ученая-биолог. В 2015 году она присоединилась к лондонскому "Институту планеты Земля" для развития научного потенциала в Африке. Президент заявила, что в мае 2016 года она получила кредитную карточку от организации, чтобы покрывать расходы на поездки и логистику, связанные с ее ролью в организации.

Маврикий - островное государство в Индийском океане на восток от Мадагаскара, население составляет около 1,2 миллиона человек. Президент страны выполняет преимущественно церемониальные функции.

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Новости мира, Амина Гуриб-Факим, Президент Маврикия, Президент Маврикия покидает пост, Финансовый скандал.
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