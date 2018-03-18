МИД Британии обвинил Россию в тайной разработке газа "Новичок"

Британия имеет доказательства того, что в течение последнего десятилетия Россия тайно разрабатывала и хранила нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Об этом он заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью BBC.

"У нас есть доказательства того, что Россия в течение последних 10 лет не только вела разработки вещества нервно-паралитического действия с целью совершения убийств, но также создавала и накапливала "Новичков", - сказал министр.

Раньше сообщалось, что 19 марта в Великобританию приедут эксперты из Организации по запрету химического оружия, которые возьмут для анализа пробы вещества, с помощью которого отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как известно, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров в результате действия неизвестного опасного вещества серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочка Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", которое разработано в РФ.

Россия обвинения Лондона отрицает. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 17 марта заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок".

Британское правительство приняло решение выслать 23 российских дипломатов из-за покушения на Скрипаля. В МИД России заявили, что в ответ вышлют из страны такое же количество британских дипломатов.