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Париж не признает итоги выборов президента РФ в Крыму

МИД Франции
16:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Франция не признает результатов выборов президента России в Крыму и обеспокоена ухудшением ситуации с правами человека на полуострове.

Париж не признает итогов голосования на выборах президента России в Крыму, сообщил в воскресенье в своем коммюнике МИД Франции.

"Франция не признает организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией", - говорится в документе.

"Четыре года спустя после незаконной аннексии Автономной республики Крым и города Севастополя, Франция остается твердо приверженной восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", - отмечается в коммюнике.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину на следующей неделе, в ходе которого он обсудит ситуацию в Крыму и на Донбассе.

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Новости мира, Выборы в Крыму, Выборы президента РФ, Крым, МИД Франции, Франция.
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