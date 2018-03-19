Канада усилит контроль за оборотом оружия

На этой неделе в парламент Канады будет представлен законопроект, который существенно усложнит процесс покупки оружия частными лицами на территории страны.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

«Предлагаемые изменения в законодательство могут включать расширенные проверки на наличие предыдущих проблем с законом и истории ментального здоровья лиц, которые намерены приобрести огнестрельное оружие», - говорится в материале.

Кроме этого, новый законопроект может ужесточить проверки тех, кто уже имеет оружие, позволив регулярный пересмотр их соответствия требованиям лицензии. В таком случае любые противоправные действия могут стать поводом для возможного отзыва разрешения на владение оружием.

Канадские законодатели могут обязать магазины оружия проверять у покупателей разрешительные документы и хранить записи о всех продажах. «Сейчас продавцы оружия не обязаны хранить записи об имеющихся складских запаса и продажах. Любой, кто имеет огнестрельную лицензию может законно купить десятки единиц огнестрельного оружия, а магазин не должен вести строгий учет продаж», - объясняет CBC News.

Напомним, что пересмотр законодательства об оружии было одним из предвыборных обещаний действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Обнародованная недавно статистика показала, что по сравнению с 2015-ым годом, в 2016-ом в Канаде было совершено на 20% больше убийств с применением огнестрельного оружия. В 2015 таких преступлений в Канаде было 179, а в 2016-м - 223.