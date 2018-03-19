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Сын Каддафи выдвинул свою кандидатуру в президенты Ливии
21:04 Сегодня Телеграф
Новости мира: Сын Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии.
Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ливии, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".
"Сейф аль-Ислам Каддафи, выдвигая свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", - заявил его представитель Айман Абу Рас во время пресс-конференции в столице Туниса.
В декабре прошлого года представитель семьи Каддафи также сообщил о намерении С. аль-Ислама Каддафи баллотироваться на президентских выборах 2018 года.
М.Каддафи руководил Ливией с 1969 года. Он погиб в ходе восстания, которое привело к его свержению в 2011 году.
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