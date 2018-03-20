США и Южная Корея возобновят совместные военные учения

США и Южная Корея согласились возобновить совместные военные учения в начале следующего месяца.

Об этом сообщает телеканал новостей "112-Украина" со ссылкой на Reuters.

"Наши совместные операции ориентированы на оборону, Северная Корея не должна рассматривать их как провокацию", - сказал представитель Пентагона Кристофер Логан.

Он также отмечает, что учения будут "иметь тот же масштаб, объем и длительность, что и в предыдущие годы".

Напомним: в начале января прошлого года США и Южная Корея отказались от совместных военных учений на время Олимпиады-2018. Лидеры стран также договорились, что продолжат оказывать максимально возможное давление на Северную Корею и не повторят ошибок прошлого.