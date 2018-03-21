Канадские политики назвали приоритетный вопрос саммита G7
Новости мира: Премьера Канады Джастина Трюдо призовут сделать санкции против России приоритетом "Большой семерки".
Сразу несколько групп депутатов федерального парламента Канады намерены призвать Джастина Трюдо приоритизировать на саммите G7 расширения санкций против России.
Об этом говорится в статье влиятельного канадского англоязычного издания «The Globe and Mail».
«Депутаты федерального парламента от Либеральной партии готовятся отправить Джастину Трюдо письма с призывом сделать принятие богатыми и наиболее индустриализированными государствами мира законов в стиле «акта Магнитского» приоритетом во время саммита лидеров G7 в Квебеке в этом июне», - говорится в статье.
По информации издания, черновик этого письма уже циркулирует в сессионном зале.
«Другие лидеры стран G7 не могут согласиться с тем, чтобы Россия или любое другое государство отравляло их граждан», - заявил инициатор письма депутат Джон Маккей.
По его убеждению, вопрос усиления санкций вновь актуализировался после отравления экс-шпиона Скрипаля и мировому сообществу важно дать координированный отпор агрессии Путина.
Письмо подобного содержания намерены на этой неделе отправить Трюдо и министру иностранных дел Христе Фриланд и депутаты из группы, которая занимается правами человека.
Отдельное обращение на имя премьер-министра Канады уже направил и теневой министр обороны Джеймс Безан, который обратил внимание на уязвимость правящего в России режима к персональным экономических санкций.
«Учитывая жесткую реакцию Владимира Путина на принятие Канадой «акта Магнитского», очевидно, что мы поразили в Ахиллесову пяту клептократов и диктаторов в мире», - подчеркнул Безан.
Напомним: в ноябре прошлого года Канада впервые применила на практике так называемый «акт Магнитского» и ввела санкции против 30 россиян, которых подозревают в причастности к нарушениям прав человека. Их средства и имущество на территории Канады были заморожены, а им самим запрещен въезд в страну.