Канадские политики назвали приоритетный вопрос саммита G7

Сразу несколько групп депутатов федерального парламента Канады намерены призвать Джастина Трюдо приоритизировать на саммите G7 расширения санкций против России.

Об этом говорится в статье влиятельного канадского англоязычного издания «The Globe and Mail».

«Депутаты федерального парламента от Либеральной партии готовятся отправить Джастину Трюдо письма с призывом сделать принятие богатыми и наиболее индустриализированными государствами мира законов в стиле «акта Магнитского» приоритетом во время саммита лидеров G7 в Квебеке в этом июне», - говорится в статье.

По информации издания, черновик этого письма уже циркулирует в сессионном зале.

«Другие лидеры стран G7 не могут согласиться с тем, чтобы Россия или любое другое государство отравляло их граждан», - заявил инициатор письма депутат Джон Маккей.

По его убеждению, вопрос усиления санкций вновь актуализировался после отравления экс-шпиона Скрипаля и мировому сообществу важно дать координированный отпор агрессии Путина.

Письмо подобного содержания намерены на этой неделе отправить Трюдо и министру иностранных дел Христе Фриланд и депутаты из группы, которая занимается правами человека.

Отдельное обращение на имя премьер-министра Канады уже направил и теневой министр обороны Джеймс Безан, который обратил внимание на уязвимость правящего в России режима к персональным экономических санкций.

«Учитывая жесткую реакцию Владимира Путина на принятие Канадой «акта Магнитского», очевидно, что мы поразили в Ахиллесову пяту клептократов и диктаторов в мире», - подчеркнул Безан.

Напомним: в ноябре прошлого года Канада впервые применила на практике так называемый «акт Магнитского» и ввела санкции против 30 россиян, которых подозревают в причастности к нарушениям прав человека. Их средства и имущество на территории Канады были заморожены, а им самим запрещен въезд в страну.