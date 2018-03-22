Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на штраф за отказ предоставить данные ФСБ

Компания Telegram подала в Европейский суд по правам человека жалобу на штраф в размере 800 тысяч рублей, наложенный Мещанским судом Москвы за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования.

Об этом газете "Ведомости" сообщил юрист "Международной Агоры" Дамир Гайнутдинов.

По мнению истцов, решение суда нарушает свободу распространения информации, которую гарантирует статья 10 Конвенции о защите прав человека.

В жалобе также говорится, что дело касалось прав миллионов пользователей сервиса, однако мировой судья рассмотрел дело без привлечения к делу прокуратуры, ФСБ и стороны защиты.

По мнению истца, российские власти даже не пытались установить баланс между необходимостью обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни: ФСБ требовала неограниченного по времени доступа к конфиденциальной переписке шести возможных пользователей Telegram, не предоставив судебных актов, которые позволяют доступ, и не установив гарантий безопасности передаваемой информации.

20 марта Роскомнадзор обязал Telegram предоставить ФСБ России информацию для декодирования сообщений.

Роскомнадзор дал менеджерам Telegram 15 дней, чтобы передать необходимую информацию ФСБ. В ином случае, работу мессенджера могут заблоковать, заявили в ведомстве.

Напомним: в прошлом году глава Роскомнадзору Александр Жаров обратился к администрации Telegram и Дурова с просьбой зарегистрировать Telegram как распространитель информации в России. В случае отказа, Роскомнадзор грозился заблокировать мессенджер Telegram в России.

Автор Telegram Дуров раскритиковал заявление Роскомнадзора и отметил, что это выглядит как "саботаж государственных интересов" России.