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Япония не признает выборы президента России в Крыму

Флаг Японии
01:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года.

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении посольства Японии в Украине, распространенном 22 марта.

"Япония не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули: "Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами".

Как сообщалось ранее, Европейский Союз не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

Выборы президента России состоялись 18 марта, в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Победил Владимир Путин, получив более 76 процентов голосов.

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Новости мира, Выборы президента России, Выборы президента России в Крыму, Крым, Россия, Япония.
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