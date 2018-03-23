Япония не признает выборы президента России в Крыму

Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении посольства Японии в Украине, распространенном 22 марта.

"Япония не считает действительным проведение в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули: "Япония поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает попытки изменения статус-кво силовыми методами".

Как сообщалось ранее, Европейский Союз не признал результатов голосования в оккупированном Россией Крыму на пост президента РФ и призвал изучить сообщения о нарушениях, которые поступали от международных наблюдателей.

Выборы президента России состоялись 18 марта, в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. Победил Владимир Путин, получив более 76 процентов голосов.