Британия установила, чем отравили Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи в Брюсселе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявила о положительной идентификации учеными лаборатории в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит.

"Премьер-министр представила президенту и канцлеру подробную информацию о расследовании факта необдуманного применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России. Она сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ "Новичок"", - говорится в заявлении.

По словам Т.Мэй, в Великобритании уверены в том, что "Россия ранее производила это вещество".

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что нет никакого другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность (за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля - ИФ) несет Россия. Лидеры отметили важность направить жесткое европейское послание в ответ на действия России и договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.