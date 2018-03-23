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Британия установила, чем отравили Скрипаля

Тереза Мэй и Эмманюэль Макрон
02:33 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Ученые лаборатории в Портон-Даун положительно идентифицировали химическое вещество группы "Новичок".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе встречи в Брюсселе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявила о положительной идентификации учеными лаборатории в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы "Новичок", говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит.

"Премьер-министр представила президенту и канцлеру подробную информацию о расследовании факта необдуманного применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России. Она сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы нервно-паралитических веществ "Новичок"", - говорится в заявлении.

По словам Т.Мэй, в Великобритании уверены в том, что "Россия ранее производила это вещество".

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что нет никакого другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность (за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля - ИФ) несет Россия. Лидеры отметили важность направить жесткое европейское послание в ответ на действия России и договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие дни", - отмечается в заявлении.

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Новости мира, Британия, Новичок, Отравление Сергея Скрипаля, Тереза Мэй, Эмманюэль Макрон.
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