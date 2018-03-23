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В ЕС поддержали обвинения Британии против России

Дональд Туск
04:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Евросоюз считает "крайне вероятной" ответственность РФ за отравление бывшего российского шпиона в Солсбери.

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза строго осудили применение боевого химического вещества в британском Солсбери, но о применении санкций против России речь не шла.

Об этом говорится в выводах Европейского совета по применению боевого химического вещества в британском Солсбери.

"Европейский совет решительно осуждает недавнюю атаку в Солсбери и выражает глубокие соболезнования всем, чьи жизни были подвергнуты угрозе, и заявляет о готовности оказать помощь в проведении продолжающегося расследования. Европейский совет соглашается с оценкой правительства Соединенного Королевства о высокой вероятности ответственности за химическую атаку Российской Федерации и с тем, что нет другого правдоподобного объяснения этому", - заявили лидер ЕС Дональд Туск.

Главы государств и правительств выразили безусловную солидарность с Великой Британией в противостоянии большой угрозе общей безопасности.

"Применение химического оружия, включая токсичные химические вещества в качестве оружия, является совершенно неприемлемым при любых обстоятельствах, что должно быть строго осуждено и означает угрозу безопасности для всех", - подчеркнул Европейский совет.

Лидеры согласились, что страны ЕС будут координировать позиции в соответствии с обстоятельствами, которые возникнут после получения ответов со стороны РФ.

Основываясь на этой ситуации, говорится в документе, Евросоюз должен укреплять устойчивость перед химическими, биологическими и ядерными рисками, включая углубление сотрудничества между институтами ЕС, странами-членами НАТО.

"ЕС должен продолжать укрепление потенциала в противодействии гибридным угрозам, в частности, в сферах кибербезопасности, стратегических коммуникаций и контрразведки", - заявил Европейский совет.

Лидеры поручили высокому представителю ЕС по внешним делам и политике безопасности продолжить работу по этой проблематике и доложить о достигнутом прогрессе на заседании очередном саммите в июне.

Европейский совет не рассматривал вопрос о возможности введения санкций против ответственной за химическую атаку России, поскольку этот вопрос формально не поднимала сама Великобритания.

Как сообщалось, 5 марта в британском Солсбери был отравлен бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что ответственность за отравление скорее всего лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", которое разработано в РФ.

Россия обвинения Лондона отрицает.

Правительство Великобритании объявило о депортации 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями.

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Новости мира, Британия, ЕС, Отравление Сергея Скрипаля, Россия, Солсбери.
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