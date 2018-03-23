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В ООН зафиксировали резкий рост голода на Земле

Голодающий ребенок
18:15 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В новом докладе ООН озвучены опасения по поводу резкого роста острого голода.

Около 124 миллионов людей в 51 стране испытывали острый дефицит продовольствия в 2017 году - на 11 миллионов больше, чем в предыдущем.

Об этом говорится в последнем издании Глобального доклада по продовольственным кризисам, переданном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO).

Сегодня в новом докладе озвучены опасения по поводу резкого роста острого голода. Около 124 миллиона человек в 51 стране испытывали острый дефицит продовольствия в 2017 году - на 11 миллионов больше, чем годом ранее. Острый дефицит продовольствия определяется как голод настолько серьезный, что он представляет собой непосредственную угрозу для жизни или средств к существованию.

Этот рост в значительной степени обусловлен новыми или усилившимися продолжительными конфликтами и отсутствием безопасности в Мьянме, на северо-востоке Нигерии, в Демократической Республике Конго, Южном Судане и Йемене. Длительные засушливые условия также привели к нескольким последовательным неурожаям в странах, которые и без того уже сталкивались с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности и неполноценного питания в восточной и южной частях Африки.

Конфликт продолжает оставаться основным фактором острого дефицита продовольствия в 18 странах - 15 из них находятся в Африке или на Ближнем Востоке. Это основная причина большинства случаев острого дефицита продовольствия в мире, на которые приходится 60 процентов всех случаев, и затрагивает 74 миллиона человек.

Стихийные бедствия - в основном засуха - также были в числе главных факторов продовольственного кризиса в 23 странах, две трети из которых находились в Африке, и были ответственны за то, что 39 миллионов человек испытывали острую нехватку продовольствия.

Между тем, воздействие суровых засушливых погодных условий на производство сельскохозяйственных культур и животноводство, вероятно, повысит продовольственную необеспеченность в пастбищных районах Сомали, юго-восточной Эфиопии и восточной части Кении, а также в странах Западной Африки и Сахеля, включая Сенегал, Чад, Нигер, Мали, Мавританию и Буркина Фасо.

"Голод и дефицит продовольствия угрожают жизни миллионов людей во всем мире. Перед лицом техногенных катастроф и стихийных бедствий мы должны сформировать более надежный и стратегический глобальный ответ на продовольственные кризисы. Глобальный доклад является ключевым инструментом для оказания гуманитарной помощи, которая на практике должна быть увязана с помощью в целях развития, и поддержит нас в нашей совместной борьбе с голодом", - сказал комиссар ЕС по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис.

Составляемый ежегодно группой международных партнеров по гуманитарным вопросам доклад был представлен Европейским Союзом, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (FAO) и Всемирной продовольственной программой (ВПП) на брифинге для стран-членов ООН в Риме.

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Новости мира, Голодающие, Дефицит продовольствия, Доклад ООН, ООН.
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