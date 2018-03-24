Вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло еще одно мощное землетрясение

В Тихом океане к северо-востоку от побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

"Эпицентр сегодняшнего землетрясения находился в 180 километрах от города Рабаул на острове Новая Британия на глубине 68 км", - говорится в сообщении.

По информации властей Папуа-Новой Гвинеи, угрозы цунами нет. О разрушениях не сообщается.

Как сообщалось в начале марта, в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее более 100 человек погибли и несколько тысяч пострадали.