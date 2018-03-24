https://telegraf.com.ua/files/2018/03/p_527498401-150x90.jpg Мир, Другие https://telegraf.com.ua/mir/drugie/3974854-vblizi-papua-novoy-gvinei-proizoshlo-eshhe-odno-moshhnoe-zemletryasenie.html
Вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло еще одно мощное землетрясение
Новости мира: В Тихом океане недалеко от Папуа-Новой Гвинеи зафиксировано сильное землетрясение, о разрушения информации не поступало.
В Тихом океане к северо-востоку от побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.
"Эпицентр сегодняшнего землетрясения находился в 180 километрах от города Рабаул на острове Новая Британия на глубине 68 км", - говорится в сообщении.
По информации властей Папуа-Новой Гвинеи, угрозы цунами нет. О разрушениях не сообщается.
На Мадагаскаре бушует тропический шторм Eliakim, есть погибшие
Как сообщалось в начале марта, в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее более 100 человек погибли и несколько тысяч пострадали.
Telegraf.com.ua