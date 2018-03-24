Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
Новости: Накопительные пенсии: стало известно, без чего невозможна реформа Накопительные пенсии: стало известно, без чего невозможна реформа
Новости: Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов Ломаченко: Моя цель - победить всех чемпионов
Новости: Лондонские ученые намерены провести эксперименты по превращению света в материю Лондонские ученые намерены провести эксперименты по превращению света в материю
X

Вблизи Папуа-Новой Гвинеи произошло еще одно мощное землетрясение

Землетрясение
22:29 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Тихом океане недалеко от Папуа-Новой Гвинеи зафиксировано сильное землетрясение, о разрушения информации не поступало.

В Тихом океане к северо-востоку от побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных чиновников.

"Эпицентр сегодняшнего землетрясения находился в 180 километрах от города Рабаул на острове Новая Британия на глубине 68 км", - говорится в сообщении.

По информации властей Папуа-Новой Гвинеи, угрозы цунами нет. О разрушениях не сообщается.

На Мадагаскаре бушует тропический шторм Eliakim, есть погибшие

Как сообщалось в начале марта, в результате землетрясения в Папуа-Новой Гвинее более 100 человек погибли и несколько тысяч пострадали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Землетрясение, Остров Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея, Рабаул.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В ЕС поддержали обвинения Британии против России Британия установила, чем отравили Скрипаля Япония не признает выборы президента России в Крыму

Последние новости

Певец Kishe презентовал клип на песню "В лето!" (Видео) Тренер "Боруссии" оценил уровень мастерства Усэйна Болта Психологи рассказали, как бороться с весенней депрессией
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Кремль отреагировал на арест Савченко
03 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
04 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
05 Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)
Новости сегодня
22:50 На Харьковщине задержан владелец дрона, летавшего над военной частью
22:39 Компания Sondors показала свой трехколесный электрокар Model Sondors (Видео)
22:35 Ушла из жизни победительница первого конкурса "Евровидение" Лиз Ассия
22:25 Фотограф показал, как улыбка меняет и украшает лицо человека (Фото)
22:22 Эти продукты незаменимы для поддержания мужского здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Переход на летнее время 2018: когда переводить часы Переход на летнее время 2018: когда переводить часы
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо Пэрис Хилтон потеряла безумно дорогое обручальное кольцо
Новости: Эти продукты помогут укрепить ваши сосуды Эти продукты помогут укрепить ваши сосуды
Добавить комментарий
0