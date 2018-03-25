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Перестрелка в Бразилии: в результате погибли семь человек

Перестрелка в Бразилии: в результате погибли семь человек
04:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Бразилии в результате перестрелки погибли семь человек.

В трущобах бразильского Рио-де-Жанейро во время перестрелки с полицией погибли не менее семи человек.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию Reuters.

Так, сообщается, что инцидент произошел, когда полицейский патруль вошел в фавеллу для поиска подозреваемых в убийстве сотрудника полиции неделей раньше. К тому моменту правоохранители уже нашли стрелковое оружие и гранаты, которые использовались в предыдущем нападении. Патруль был атакован, в результате чего семь нападавших были убиты и еще несколько ранены.

Фавелла, в которую вошел полицейский патруль, контролируется Красной командой - одной из крупнейших преступных группировок, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Сообщается, что за последние два года уровень преступности в трущобах Рио-де-Жанейро повысился.

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Новости мира, Бразилия, Перестрелка, Перестрелка в Бразилии, Рио-де-Жанейро.
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