Полиция убила шесть организаторов теракта в Александрии
Новости мира: Все убитые входили в группировку "Братья-мусульмане".
Египетские власти заявили, что в воскресенье они убили шестерых людей в связи со взрывом автомобиля, который произошел в Александрии в субботу накануне президентских выборов.
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Aljazeera.
"Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки "Братья-мусульмане", что привело к смерти шести человек", - говорится в сообщении.
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24 марта, за два дня до президентских выборов в Египте, в городе Александрия взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека – полицейский и водитель такси. Четыре человека получили ранения.