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Полиция убила шесть организаторов теракта в Александрии

Братья-мусульмане
02:59 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: Все убитые входили в группировку "Братья-мусульмане".

Египетские власти заявили, что в воскресенье они убили шестерых людей в связи со взрывом автомобиля, который произошел в Александрии в субботу накануне президентских выборов.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Aljazeera.

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"Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки "Братья-мусульмане", что привело к смерти шести человек", - говорится в сообщении.

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24 марта, за два дня до президентских выборов в Египте, в городе Александрия взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека – полицейский и водитель такси. Четыре человека получили ранения.

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Новости мира, The Muslim Brotherhood, Александрия, Африка, Братья-мусульмане, Египет, Новости Африки, Новости Египта, Теракт, Терроризм.
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