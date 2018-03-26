Полиция убила шесть организаторов теракта в Александрии

Египетские власти заявили, что в воскресенье они убили шестерых людей в связи со взрывом автомобиля, который произошел в Александрии в субботу накануне президентских выборов.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Aljazeera.

"Министерство внутренних дел нанесло мощный удар по логову группировки "Братья-мусульмане", что привело к смерти шести человек", - говорится в сообщении.

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24 марта, за два дня до президентских выборов в Египте, в городе Александрия взорвался заминированный автомобиль возле гостиницы Tolip. Погибли два человека – полицейский и водитель такси. Четыре человека получили ранения.