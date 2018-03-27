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Австралия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018

ЧМ-2018
12:22 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Австралия находится в постоянном контакте с Великобританией относительно антироссийских санкций.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила о том, что Австралия может бойкотировать чемпионат мира-2018 по футболу в России. Об этом сообщает Goal.

"Существует целый ряд дополнительных вариантов действий, которые можно было бы применить. Бойкот чемпионата мира является одним из возможных дальнейших действий, которые могут быть приняты по этому вопросу", - заявила Д. Бишоп. Также она заявила, что Австралия находится в постоянном контакте с Великобританией относительно того, будут ли приняты дальнейшие меры в ответ на применение химического оружия в Солсбери.

"Влияние санкций, безусловно, является сильнейшим, когда они осуществляются коллективно, и поэтому мы будем продолжать поддерживать связь с министерством иностранных дел Великобритании и другими союзниками и партнерами по этому вопросу относительно того, будут ли приняты дальнейшие меры в ответ на развертывание химического нервно-паралитического оружия в Солсбери , - отметила она.

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Новости мира, Австралия, Бойкот, Великобритания, Россия, ЧМ-2108.
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