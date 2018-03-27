Саджан: Канада может выслать еще больше дипломатов РФ

Канада постоянно будет мониторить ситуацию, и все будет зависеть от действий России.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан в эфире телеканала СВС.

"Мы внимательно будем следить за всеми угрозами безопасности и, в случае необходимости принять дальнейшие меры, - сделаем это", - ответил Саджан на вопрос о возможности дальнейших высылок российских дипломатов.

По его словам, мировое сообщество требует от России уважать основанный на правилах международный порядок и вернуться к мирному диалогу.

"Да, разговоры - сложные, но мы не можем идти неприемлемым путем агрессии, поскольку знаем его ужасные последствия. Необходимо заставить дипломатию работать. В мире существует много каналов, с помощью которых Россия может вернуться к основанному на правилах международному порядку, как уже делала ранее", - подчеркнул министр.

Как известно, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в понедельник объявила о высылке четырех российских дипломатов, которых подозревают в связях с разведкой РФ, и об отказе в аккредитации еще трем российским дипломатам. Эти шаги были предприняты в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери.