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В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента страны

Лула да Силва
07:38 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: На юге Бразилии неизвестные открыли стрельбу по кортежу бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Два из трех автобусов кортежа бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы были расстреляны.

Об этом он сообщает в Twitter.

"Кортеж на юге страны был расстрелян как минимум три раза по дороге между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул", - написал он.

Как сообщает телеканал новостей "112-Украина" со ссылкой на Globo, пострадали два автобуса, в которых ехали журналисты. Автобус с самим Лулой не пострадал.

На дороге были установлены шины, чтобы пробить колеса. Бывший президент также утверждает, что кортеж преследует группа фашистов. По его словам, ранее они уже закидывали его яйцами и камнями, теперь же обстреляли автобус.

Свое турне по всей стране Лула начал в понедельник. Он планировал посетить 19 городов за 11 дней и встретится с гражданами страны.

Лула да Силва был президентом Бразилии с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года.

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Новости мира, Бразилия, Лула да Силва, Покушение, Экс-президент Бразилии.
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