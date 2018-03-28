В Бразилии обстреляли кортеж экс-президента страны

Два из трех автобусов кортежа бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы были расстреляны.

Об этом он сообщает в Twitter.

"Кортеж на юге страны был расстрелян как минимум три раза по дороге между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул", - написал он.

Как сообщает телеканал новостей "112-Украина" со ссылкой на Globo, пострадали два автобуса, в которых ехали журналисты. Автобус с самим Лулой не пострадал.

На дороге были установлены шины, чтобы пробить колеса. Бывший президент также утверждает, что кортеж преследует группа фашистов. По его словам, ранее они уже закидывали его яйцами и камнями, теперь же обстреляли автобус.

Свое турне по всей стране Лула начал в понедельник. Он планировал посетить 19 городов за 11 дней и встретится с гражданами страны.

Лула да Силва был президентом Бразилии с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года.