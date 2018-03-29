Германия хочет взять на себя больше ответственности в Совбезе ООН

Германия готова брать на себе больше ответственности за международные дела, став непостоянным членом Совбеза ООН.

Об этом заявил в среду новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который прибыл с первым своим визитом в этом качестве в Нью-Йорк, где убеждает коллег в том, что Германию следует избрать в состав СБ ООН.

"Это особое место, тут встречается мир. И следует отметить тот факт, что Германия, несмотря на свое очень "особое" прошлое, сегодня ощущает такое дружелюбие и доверие к себе. Мы хотим что-то дать взамен: взять на себя ответственность в Совете Безопасности в качестве непостоянного члена", - заявил Маас, стоя перед зданием штаб-квартиры ООН.

В этот же день глава немецкого МИД выступил в ООН в дебатах по миротворческим миссиям. Он заявил об определяющем значении коллективных действий в этой области, сильной ООН, которая не должна затягивать с ответом на конфликты, а действовать решительно и быстро. Дипломат поддержал призыв генсека резко увеличить финансирование на цели предотвращения кризисов и проинформировал, что Германия утроила свой вклад в этой области. Министр предложил наладить более тесные и эффективные партнерские отношения между ООН и такими организациями, как Африканский союз, Европейский союз и ОБСЕ.

Маас провел встречи с генсеком ООН Антонио Гутеррешем и представителями многих государств, напомнив им о том, что ФРГ не только является вторым после США гуманитарным донором, участником многих миротворческих миссий, но и одним из основных плательщиков в бюджет организации.

Напомним: Германия претендует на место в Совбезе ООН в качестве непостоянного члена в 2019-2020 годах. В случае ее избрания, это будет 6 срок выполнения страной этой функции. Выборы состоятся 8 июня.