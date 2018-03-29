Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе Украина призвала Совбез ООН к конкретным действиям по миссии на Донбассе
Новости: Япония предложила КНДР провести саммит Япония предложила КНДР провести саммит
Новости: Стала известна причина переноса матча "Мариуполь" - "Динамо" Стала известна причина переноса матча "Мариуполь" - "Динамо"
Новости: Корпорация Microsoft будет блокировать пользователей за матерные слова Корпорация Microsoft будет блокировать пользователей за матерные слова
X

Япония предложила КНДР провести саммит

Флаг КНДР и Японии
06:31 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Токио, который совсем недавно заявил, что вести диалог с Северной Кореей не время, предложил Пхеньяну провести встречу на высшем уровне.

Япония через Ассоциацию северокорейских граждан Японии направила Пхеньяну предложение о проведении двухстороннего саммита, сообщила японская газета "Асахи".

По информации газеты, такая встреча лидеров двух стран могла бы состояться в июне 2018 года.

В то же время, как сообщают СМИ, в Северной Корее на совещании руководства Трудовой партии Кореи (ТПК) обсуждался вопрос о проведении встреч на высшем уровне с Южной Кореей, США, Японией и Россией - участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином уже состоялась в ходе его визита в Пекин 25-28 марта текущего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Саммит, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Другие новости мира

В Эквадоре перевернулся автобус, есть погибшие и раненые Перестрелка в Бразилии: в результате погибли семь человек Бывшему президенту Перу запретили покидать страну

Последние новости

Продукты, которых нужно избегать, если хотите похудеть США нанесли первый авиаудар по "Аль-Каиде" в Ливии Самые горячие девушки из Instagram за март 2018 (Фото)
Сегодня читают
01 Футзал. Как бразилец издевается над соперниками в белорусском чемпионате (Видео)
02 СМИ: Фонсека возглавит "Эвертон"
03 Телескоп "Радиоастрон" обнаружил космическое тело размером с Солнце
04 Консульство в Мюнхене возмущено визитом немецких школьников в Крым
05 Российские дипломаты покинули территорию Украины
Новости сегодня
06:40 Апартаменты королевы стиля: дом, в котором жила Коко Шанель (Фото)
06:19 Смейтесь даже утром: забавные анекдоты 29 марта
05:59 TAYANNA показала откровенное фото
05:42 Джошуа: Потушу Паркера в восьмом или девятом раунде
05:24 Представитель МИД Турции посетит США в пятницу
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Украины подписал Годовую программу сотрудничества с НАТО Президент утвердил годовую программу Украина-НАТО
Новости: Британская полиция определила место, где отравили Скрипаля В Британии определили место, где отравили Скрипаля
Новости: Британия разработает новое антитеррористическое законодательство Британия разработает новое антитеррористическое законодательство
Новости: Ученые предположили, что случится, если человек попадет в черную дыру Ученые предположили, что случится, если человек попадет в черную дыру
Добавить комментарий
0