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Япония предложила КНДР провести саммит
06:31 Сегодня Телеграф
Новости мира: Токио, который совсем недавно заявил, что вести диалог с Северной Кореей не время, предложил Пхеньяну провести встречу на высшем уровне.
Япония через Ассоциацию северокорейских граждан Японии направила Пхеньяну предложение о проведении двухстороннего саммита, сообщила японская газета "Асахи".
По информации газеты, такая встреча лидеров двух стран могла бы состояться в июне 2018 года.
В то же время, как сообщают СМИ, в Северной Корее на совещании руководства Трудовой партии Кореи (ТПК) обсуждался вопрос о проведении встреч на высшем уровне с Южной Кореей, США, Японией и Россией - участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином уже состоялась в ходе его визита в Пекин 25-28 марта текущего года.
Telegraf.com.ua