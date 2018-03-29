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Ассанжу перекрыли связь

Джулиан Ассанж
08:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Посольство Эквадора лишило Ассанжа средств коммуникации, поскольку он "нарушил свои обязательства".

Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который скрывается от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, лишили всех средств связи, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства. Такое решение приняло правительство Эквадора, текст соответствующего меморандума опубликован в Twitter министерства связи Эквадора, передает liga.net со ссылкой на Metro Ecuador.

Отмечается, что в конце 2017 года Д. Ассанж дал правительству Эквадора письменное обязательство, в котором обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. 26 марта он опубликовал твиты, в которых написал, что доказательства вины Кремля в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери косвенные. А то, что США выслали в три раза больше дипломатов, чем Великобритания, по мнению Д. Ассанжа, поддержит версию Кремля о существовании против России заговора, во главе которого стоит США.

46-летний Д. Ассанж находится с 2012 года в посольстве Эквадора в Великобритании из-за опасений экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. Эквадор заявлял, что будет продолжать защищать права Д. Ассанжа, добавив, что существует риск для его здоровья из-за почти 6-летнего пребывания в здании посольства в статусе "беженца". Также недавно Министерство иностранных дел Эквадора обвинило Великобританию в нежелании вести переговоры о будущем основателя WikiLeaks.

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Новости мира, Великобритания, Джулиан Ассанж, Отключение, Посольство, Связь, Эквадор.
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