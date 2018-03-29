Ассанжу перекрыли связь

Основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который скрывается от правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, лишили всех средств связи, поскольку он нарушил ранее взятые на себя обязательства. Такое решение приняло правительство Эквадора, текст соответствующего меморандума опубликован в Twitter министерства связи Эквадора, передает liga.net со ссылкой на Metro Ecuador.

COMUNICADO OFICIAL | El Gobierno de Ecuador suspende las comunicaciones de @JulianAssange. pic.twitter.com/sr4kArFSxw — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 28 марта 2018 г.

Отмечается, что в конце 2017 года Д. Ассанж дал правительству Эквадора письменное обязательство, в котором обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами. 26 марта он опубликовал твиты, в которых написал, что доказательства вины Кремля в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери косвенные. А то, что США выслали в три раза больше дипломатов, чем Великобритания, по мнению Д. Ассанжа, поддержит версию Кремля о существовании против России заговора, во главе которого стоит США.

46-летний Д. Ассанж находится с 2012 года в посольстве Эквадора в Великобритании из-за опасений экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. Эквадор заявлял, что будет продолжать защищать права Д. Ассанжа, добавив, что существует риск для его здоровья из-за почти 6-летнего пребывания в здании посольства в статусе "беженца". Также недавно Министерство иностранных дел Эквадора обвинило Великобританию в нежелании вести переговоры о будущем основателя WikiLeaks.