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В Египте бушует песчаная буря

Песчаная буря
12:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Мощнейшая песчаная буря в Египте стала причиной закрытия аэропортов, морских портов и дорог.

Из-за непогоды в Египте закрыли аэропорты, морские порты и дороги. Об этом сообщает Masrawy.

"Закрыты порты в Хургаде, Нувейбе и северной столице Александрии", - говориться в сообщении. Больше всего из-за непогоды пострадал юг страны – провинции Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг. Самолеты, следовавшие в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Из-за крайне плохой видимости дорожная полиция во многих регионах страны перекрывает междугородные скоростные трассы.

По данным Метеорологического управления АРЕ, причиной резкого ухудшения погодных условий стал пришедший из Судана теплый циклон, который сталкивается с холодными потоками воздуха из Южной Европы. Непогода продлится до вечера четверга и будет сопровождаться резким понижением температуры и сильными осадками.

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Новости мира, Аэропорты, Египет, Закрытие, Песчаная буря, Циклон.
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