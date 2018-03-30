Макрон в мае посетит Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен посетить экономический форум в Санкт-Петербурге в конце мая.

Об этом министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан сообщил в эфире радиостанции RTL.

"Мы хотим вести с Россией откровенный и требовательный диалог", - сказал министр, объясняя, почему президент не отказался от идеи визита.

Ле Дриан также отметил, что вещество группы "Новичок" могли разработать только россияне.

"Мы обращаемся к России и призываем придерживаться международного права", - указал глава французского МИД.

Как известно, Москва никогда не вносила газ "Новичок" или его ингредиенты в базирующуюся в Гааге Организацию по запрещению химического оружия. Неизвестны также случаи использования этого вещества. Известно, что разработанная еще советскими учеными, эта боевая нервно-паралитическое вещество является в 5-10 раз более смертоносным, чем другие ядовитые газы.